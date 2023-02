Catania, ex Santa Marta, affidati i lavori per la piazza

L’intervento durerà circa un anno. Contestualmente pubblicato un bando per realizzare il Museo dell’Etna nel padiglione “San Marco” dell’ex ospedale Vittorio Emanuele

Un anno circa di lavori non appena sarà consegnato il cantiere. Procede la riqualificazione dell’area antistante l’ex ospedale Santa Marta di Catania, dopo la demolizione della parte “moderna” del nosocomio che copriva l’originario edificio settecentesco. Il dipartimento regionale tecnico, tramite il Genio civile etneo, ha aggiudicato l’appalto delle opere – per realizzare il progetto dell’architetto Giuseppe Scannella – alla ditta Polis Group Srl per l’importo di 862.409 euro, con un ribasso del 31,872% sulla base d’asta fissata in 1 milione e 252 mila euro. I lavori dovrebbero durare, come detto, circa 350 giorni.

Via libera dunque all’intervento di riqualificazione che trasformerà il volto di una zona di pregio della città, all’interno di un quartiere, la Purità, densamente popolato. “A breve – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – potrà dunque essere firmato il contratto con l’impresa per dare il via al cantiere e riqualificare l’area in cui è stato demolito il manufatto del presidio sanitario, liberando la villa settecentesca di scuola vaccariniana che dovrà successivamente ospitare la sede della Soprintendenza etnea ai Beni culturali e ambientali”. Contestualmente, dunque, si procederà al restauro dell’edificio originario che ospiterà i nuovi uffici della Sovrintendenza ai Beni culturali che, come fanno sapere dall’ufficio stampa della Regione, dovrà progettare e procedere con la riqualificazione, probabilmente sfruttando i canali di finanziamento del Pnrr.

L’ex ospedale Vittorio Emanuele diventerà un museo

Poco distante, anche un altro ospedale dismesso sarà riqualificato, diventando museo, sede universitaria e dell’Accademia delle Belle arti. È l’ex ospedale Vittorio Emanuele, anche questo dismesso dopo la riorganizzazione della rete ospedaliera cittadina. Attraverso una serie di convenzioni saranno realizzate alcune opere, tra cui il Museo dell’Etna, che sorgerà nel padiglione Centrale, il San Marco. Il dipartimento regionale tecnico, ancora attraverso il Genio civile di Catania, ha avviato la procedura per la pubblicazione del bando per la realizzazione della sede museale. L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a poco più di 14 milioni di euro, oltre Iva. Si tratta di somme del bilancio regionale stanziate dal precedente governo per la “valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso presidio ospedaliero” del capoluogo etneo.

“Andiamo avanti con il progetto, avviato da chi ci ha preceduto, per restituire nuova vita a spazi di competenza della Regione – afferma il governatore Renato Schifani-. Il nuovo Museo dell’Etna permetterà di riutilizzare parte del complesso ospedaliero non più in funzione da quando è stato aperto il nuovo ospedale San Marco. Le altre strutture dello storico plesso sono state affidate all’Università e all’Accademia di Belle Arti, tramite apposite convenzioni, per divenire sedi didattiche e residenze universitarie”.

Il progetto esecutivo dello spazio museale dedicato al vulcano è stato curato dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato dallo Studio associato Guicciardini&Magni, che ha vinto il concorso internazionale di progettazione indetto dalla Regione. Della compagine fanno parte Sertec Sas, Tecno Engineering Srl, Studio Mancini&Associati, E. Bonacini, Benigni Engineering Srl, Ats Servizi Studio Associato Andreis e Santori, Geosol Srl, Studio Sound Service Srl e architetto Petullà.

Nell’edificio principale, sorgeranno anche alcuni laboratori dell’Accademia delle belle Arti e, in un’altra ala, alcune aule e alloggi dell’Università degli studi. In quest’ultimo caso, si tratta si plessi dismessi per oltre 12 mila metri quadrati, che saranno riconvertiti in spazi per la didattica e lo studio e come residenze universitarie.