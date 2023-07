Catania FC, il colpo Chiricò è ufficiale

Il Catania spara il suo primo grande colpo di mercato: il fantasista Cosimo Chiricò è un nuovo calciatore rossazzurro

Il Catania mette a segno il suo primo colpaccio di mercato dal ritorno in Serie C.

La società rossazzurra, infatti, ha annunciato l’arrivo di Cosimo Chiricò, fantasista mancino classe 1991, reduce da una spettacolare stagione a Crotone condita da ben 14 gol e 12 assist.

Tecnica, classe e quel mancino a rientrare potenzialmente devastante per tutte le difese avversarie: mister Tabbiani e tutti i tifosi etnei possono già godersi il loro nuovo talismano d’attacco.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Chiricò, nato a Mesagne (Brindisi) il 5 ottobre 1991.

Nel 2022/23, in Serie C, l’esterno d’attacco si è ben distinto nel Crotone, sommando 14 gol (record personale nell’arco di una stagione) e 12 assist. Chiricò vanta quattro promozioni in B, effetto dei successi in tutti i raggruppamenti del campionato di terza serie: nel 2019/20 fu tra i protagonisti del primato del Monza nel girone A; nel 2016/17, il primo posto nel girone C con il Foggia; nel 2014/15, s’impose con l’Ascoli nel girone B; nel 2011/12, attraverso i playoff, l’impresa con la Virtus Lanciano. Nel palmarès dell’atleta pugliese figurano inoltre tre trofei: alla Coppa Italia Lega Pro 2015/16 e alla Supercoppa Lega Pro 2016/17, entrambe vinte con il Foggia, si aggiunge la Coppa Italia Serie C 2021/22, conquistata con il Padova. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce, Chiricò ha indossato tra B e C anche le maglie della società salentina, del Cesena, del Prato e del Latina; in D, gli esordi con la Vigor Lamezia e il Casarano. Al suo attivo, complessivamente, 383 presenze, 80 reti e 59 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali”.

(Foto: pagina Instagram Cosimo Chiricò)