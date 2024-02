Catania, la Ferrovia Circumetnea offre 20 posizioni lavorative a tempo indeterminato: ecco come candidarsi ai concorsi

Diversi i ruoli a disposizione

La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di Catania ha annunciato l’apertura di 7 concorsi per l’anno 2024, offrendo un totale di 20 opportunità di impiego. Si punta ad integrare nel proprio organico diverse figure professionali attraverso contratti a tempo indeterminato, rafforzando così il team operativo e migliorando i servizi offerti.

I candidati interessati a partecipare ai concorsi della Ferrovia Circumetnea di Catania possono presentare la loro candidatura per una vasta gamma di ruoli. I requisiti accademici variano in base alla posizione desiderata, con alcune posizioni che richiedono un diploma di scuola superiore mentre altre richiedono un titolo di laurea.

Per assicurarsi di non perdere questa preziosa opportunità di carriera presso la Ferrovia Circumetnea, è fondamentale inviare la propria domanda di ammissione entro e non oltre il 29 febbraio 2024. Questi concorsi rappresentano un’occasione ideale per coloro che desiderano contribuire al successo e all’innovazione di uno dei principali operatori ferroviari della Sicilia.

Cosa prevede il Concorso per 20 posti nella Ferrovia Circumetnea

I posti sono suddivisi nella seguente modalità e prevedono tutti un contratto a tempo indeterminato:

– 1 Posto di Coordinatore di Ufficio Unità Organizzativa Risorse Umane-Paghe e Contributi;

– 3 Posti di Addetto all’Esercizio di cui riservato al personale dipendente;

– 1 Posto di Coordinatore di Ufficio Protocollo-Archivio-Servizi Ausiliari;

– 9 Posti di Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto Area Civile di cui 4 riservati al personale dipendente;

– 1 Posto di Capo Unità Organizzativa Tecnica Unità Organizzativa Negoziale-Acquisti-Gestione Scorte;

– 4 Posti di Specialista Tecnico Ingegnere Area Tecnologie di cui 2 riservati al personale dipendente;

– 1 Posto di Specialista Amministrativo Unità Organizzativa Contabilità-Bilancio-Controllo di Gestione.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso è innanzitutto necessario essere maggiorenni, mentre il titolo di studio richiesto varia a seconda della posizione lavorativa. La Ferrovia Circumetnea ha delineato un processo di selezione strutturato e trasparente per i suoi concorsi del 2024, assicurando che tutti i candidati abbiano chiare informazioni sulle fasi di valutazione. La selezione dei candidati avverrà attraverso prove orali o scritte, a seconda del profilo professionale per cui si concorre. I dettagli specifici delle materie di esame sono riportati nei rispettivi bandi. Per alcuni posti messi a concorso, i titoli dei candidati verranno valutati oltre alle prove scritte e orali. È importante dichiarare correttamente tutti i titoli posseduti al momento della presentazione della domanda.

I dettagli sulle selezioni

Per informazioni complete sul processo di selezione, inclusi criteri di valutazione, materie delle prove e specifiche dei titoli richiesti, si consiglia di consultare attentamente i bandi ufficiali dei concorsi Ferrovia Circumetnea 2024, presenti a fine articolo.

Come inoltrare la domanda e scaricare il bando

Le domande per accedere ai concorsi Ferrovia Circumetnea di Catania 2024 devono essere compilate esclusivamente sulla piattaforma telematica raggiungibile a questa pagina.

Per poter partecipare sarà necessario possedere:

– una PEC intestata a te: per scoprire come attivarla velocemente in 30 minuti leggi questa pagina.

– Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS.

Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione leggi con attenzione i bandi e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.