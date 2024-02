Catania, 2 turni di stop per Sturaro: le motivazioni

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno di Stefano Sturaro per due giornate. Il centrocampista è stato squalificato.

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno di Stefano Sturaro per due giornate. Il centrocampista è stato squalificato dopo la doppia ammonizione dell’arbitro Scatena di Avezzano. L’atleta ha rimediato il rosso in occasione della partita con la Casertana, finita sullo 0-0. Il calciatore quindi salterà il match di mercoledì a Latina e pure la sifda di domenica contro la Juve Stabia.

La nota del giudice sportivo

Di seguito la spiegazione relativa alla decisione del doppio stop.

“A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione;

B) una gara di squalifica effettiva, per avere, al 4 minuto del secondo tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre si dirigeva nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un calcio violento alla porta d’ingresso così provocando la rottura della parte inferiore della stessa e per avere proferito un’espressione blasfema. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed)”.