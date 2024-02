Rosso e occasioni sprecate: il Catania fa 0-0 con la Casertana. Le pagelle

Ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Sturaro, il Catania pareggia 0-0 al Massimino contro la Casertana. Ma Lucarelli può recriminare per le occasioni sprecate.

Il solito “spuntato” al Catania. Allo stadio “Angelo Massimino”, per i rossazzurri è rinviato l’appuntamento con il gol e con la vittoria: contro la Casertana arriva uno 0-0. Dopo un primo tempo soporifero, la ripresa regala molteplici emozioni. Il Catania sale di tono ma il rosso a Stefano Sturaro al 48’ (doppia ammonizione) costringe la squadra di Cristiano Lucarelli a giocare in dieci uomini il resto della gara. Alla fine però gli etnei recriminano per le occasioni da rete sprecate. Al 64’ Cicerelli fallisce la prima chance solo davanti al portiere, venendo emulato un minuto più tardi da Di Carmine. Palle gol troppo ghiotte per essere sprecate così, con un Catania in inferiorità numerica, bisognoso di punti ma che comunque non si è arreso. Di fronte una Casertana pericolosa nel finale, con gli ex Curcio e Deli, ma alla fine arriva un punto. Che non fa contento il pubblico del Massimino. “Meritiamo di più”, il coro della Curva Nord al termine della gara per un Catania che, in questa stagione, non riesce proprio a trovare la svolta tanto auspicata.

Le pagelle di Catania-Casertana

Albertoni 6.5 – Nonostante l’arrivo di Furlan, il titolare del Catania è lui. E con merito. Attento due volte su Toscano ed in generale reattivo.

Bouah 5.5 – Non al meglio. Non riesce a sprigionare tutta la sua forza in progressione sulla corsia di destra, non sempre lucido difensivamente.

Curado 6 – Prestazione sufficiente del centrale argentino, che tiene botta soprattutto quando il Catania si ritrova in 10.

Kontek 6.5 – Secondo tempo in crescendo per il centrale croato, sempre sul pezzo sulle palle alte e nelle chiusure. Splendida la corsa in avanti con apertura magistrale per Cicerelli, non sfruttata dall’esterno offensivo.

Castellini 6 – Solita prova senza sbavature, è concentrato e attento. Pronto quando spinge, specie nel primo tempo. Si vede meno nella ripresa.

Sturaro 6 – Atteso il suo debutto con la maglia del Catania. Bravo nel recupero del pallone ed in alcune letture d’esperienza in mezzo al campo. Con il trascorrere dei minuti cresce, poi al 48’ l’episodio che chiude anzitempo la sua gara: già ammonito, entra duro su Curcio e per l’arbitro merita il secondo cartellino giallo. Dubbi sulla decisione di Scatena.

Welbeck 7 – Uomo ovunque del centrocampo. Se il Catania non soffre eccessivamente l’inferiorità numerica, è proprio perché lui corre per due. Lotta, vince tanti contrasti e riparte con qualità.

Chiricò 5.5 – Non attraversa un momento brillante, ma non è neppure fortunato. Al 47’, con la sua classica giocata a rientrare dalla destra, sfiora quello che sarebbe stato un gol da cineteca, con la palla che si spegne di pochissimo a lato. Dopo un gennaio turbolento, sembra rientrato nei piani di Lucarelli. Dal 66’ Costantino 6 – Ha anche lui una palla gol, sul finire del match, ma trova l’opposizione di Venturi. Potrebbe fare di più nella lotta con i centrali.

Tello 5.5 – Si posiziona tra le linee, ma gli mancano intensità e cattiveria agonistica. La tecnica c’è, come la visione di gioco, gli manca quel quid in più per essere davvero impattante. Utile comunque in fase di copertura quando la squadra si trova in 10. Dall’80’ Quaini s.v. – Entra per fare legna in mezzo al campo.

Cicerelli 5.5 – Corre tanto, punta l’uomo, crea pericoli. Pesa però l’occasione che non riesce a concretizzare, solo davanti a Venturi al 64’. Il Catania cerca un gol che non arriva. Dal 66’ Rapisarda 6 – Entra, si posiziona sull’out di sinistra e fa il suo.

Di Carmine 5.5 – L’episodio che definisce la sua prova si concretizza al 65’. Lanciato a tu per tu con Venturi, si vede respingere la conclusione dal portiere. Tanto movimento e lotta con i tre centrali della Casertana, ma da un centravanti del suo calibro lì ci si aspetta la rete. Dall’80’ Cianci s.v. – Finora un oggetto misterioso per il Catania: pochi minuti di gioco.

Lucarelli 6 – La formazione proposta è forse, eccetto l’infortunato Zammarini, la migliore possibile dal punto di vista tecnico. La squadra fatica a costruire nel primo tempo, poi cresce ma arriva l’espulsione di Sturaro. Il suo Catania non demorde, lui passa al 3-4-2 per provare a coprire il meglio possibile il campo. Alla fine, ancora una volta, il rammarico è per le occasioni da rete sprecate, perché la squadra non demerita. La sensazione è che, anche in 10, la vittoria fosse alla portata. Questione di dettagli, si dirà. Il suo Catania però non riesce mai a volgere gli episodi a suo favore.

Tabellino

Catania-Casertana 0-0

Catania (4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Curado, Kontek, Castellini; Sturaro, Welbeck; Chiricò (dal 66’ Costantino), Tello (dall’80’ Quaini), Cicerelli (dal 66’ Rapisarda); Di Carmine (dall’80’ Cianci). All.: Lucarelli

Casertana (3-5-2): Venturi; Celiento, Bacchetti (dal 74’ Nicoletti), Sciacca; Calapai, Toscano, Proietti (dal 46’ Galletta), Deli, Anastasio; Carretta (dall’88’ Taurino), Curcio. All.: Cangelosi.

Arbitro: Scatena di Avezzano

Ammoniti: Sturaro, Sciacca, Celiento, Bacchetti, Curcio, Cicerelli

Espulsi: Sturaro

Spettatori: 15.843.