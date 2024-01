VIDEO | Catania, è già Sturaro-mania: “L’ambizione di Pelligra mi ha convinto: darò il massimo”

I tifosi rossazzurri hanno preso d'assalto lo store ufficiale della società etnea per accogliere il nuovo acquisto del Catania Sturaro

In città è già esploso l’entusiasmo dopo l’arrivo di Stefano Sturaro al Catania. I tifosi rossazzurri hanno preso d’assalto lo store ufficiale del club etneo in via Vittorio Emanuele II dove, all’ora di pranzo, si è presentato proprio il centrocampista ex Juve per il primo abbraccio alla città. Entusiasmo, Sturaro-mania: cartoline autografate, foto-ricordo e tante magliette personalizzate già vendute.

Lo stesso Sturaro, poi, si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti, palesando la sua soddisfazione per l’approdo in Sicilia e la voglia di scendere al più presto in campo.

Le parole di Stefano Sturaro: “Sensazioni particolari, percepito subito il calore della piazza”

“L’accoglienza è stata bellissima, ho percepito subito il calore e l’entusiasmo di questa piazza e di questa città – le parole di Sturaro – Noi dovremo fare il massimo per ripagare l’affetto dei tifosi. Da questa esperienza mi aspetto tanto, è stata una scelta non scontata: dentro di me c’era qualche sensazione molto particolare. Sicuramente sarà un percorso intenso e spero soddisfacente. Cosa mi ha convinto? Mi ha convinto l’ambizione della società e del presidente: se non ci fosse stata la mia sensazione che ha dato il via alle trattative, non avrei fatto questa scelta. Son contento che sia andata così: spero di ripagare la fiducia”.

“Non sono un campione, ma sono generoso e dò sempre il massimo”

“Sono un giocatore che dà il massimo in qualsiasi posizione mi schierino – continua Sturaro – Non sono un campione, non lo sono mai stato. Sono un giocatore generoso e valido che darà tutto per la maglia. Cosa dico ai tifosi? Li saluto con grande affetto, spero di restituire tutto: prometto il massimo impegno. Le mie condizioni fisiche? Sicuramente per questioni burocratiche non ci sarò a Picerno, fisicamente sto bene ma arrivo da un mese molto difficile per questioni con la vecchia società. Mi manca un po’ il ritmo partita, la società lo sapeva: abbiamo in mente un percorso molto sereno e lineare perchè questa squadra ha bisogno di tutti per cambiare marcia. Una settimana in più o in meno non fa differenza, da ieri sono un giocatore del Catania e il mio lavoro è già iniziato“.

