Catania, Festival delle Parrocchie a ottobre 2024: i vari eventi in programma

Quest’anno giunto alla sua terza edizione il Festival delle Parrocchie tornerà il prossimo ottobre ma non sarà il solo appuntamento da segnare in agenda. La kermesse – organizzata dall’associazione Atacanì con il supporto di Missione Chiesa Mondo e la benedizione della Diocesi di Catania – sarà infatti preceduta da “All’unisono”, evento pre-festival che si svolgerà sabato 12 ottobre, giornata in cui la liturgia celebra la memoria del Beato Carlo Acutis. Tra le ore 16.00 e le ore 22.00 le parrocchie e le altre realtà aderenti daranno vita, all’interno delle loro strutture, a dei momenti in cui l’arte (intesa nelle sue svariate forme) e la preghiera si intrecceranno e che saranno aperti a chiunque voglia partecipare, creando una sorta di collegamento “all’unisono”, appunto, tra i vicariati della Diocesi di Catania.

Festival delle Parrocchie, fissato il 25 ottobre 2024

Ad aprire questi momenti di conciliazione un video-messaggio realizzato per l’occasione dall’Arcivescovo Mons. Luigi Renna. Il Festival delle Parrocchie, quest’anno incentrato sul tema della “Speranza che unisce, bellezza che emoziona”, si svolgerà venerdì 25 ottobre. Saranno presenti, tra gli altri, anche i rappresentanti di tutte le realtà che hanno partecipato “All’unisono” e che renderanno parte quindi a un momento artistico dedicato. Per aderire bisogna compilare – entro e non oltre fine giugno – il modulo Google che trovi sul sito di Atacanì.