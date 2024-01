Fondi Ue, l’assessore Parisi: “Raggiunto il target di spesa”

Intervista all’assessore comunale che parla della nuova programmazione 2027: “Con il sindaco e la Giunta lavoriamo a iniziative che lasceranno il segno, a partire dal nuovo lungomare”

CATANIA – Tante manifestazioni sportive, spazi sport realizzati o riqualificati, progetti completati, da completare e tanti da mettere in cantiere. L’assessore allo Sport e alle Politiche comunitarie del Comune di Catania, Sergio Parisi, illustra quanto realizzato nell’ultimo anno evidenziando come, grazie alla spesa dei fondi comunitari, Catania abbia cambiato volto. Almeno per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività sportive e alle piazze coinvolte. Quindici in tutto, sparse nell’area urbana. “Tutto ciò che avevamo annunciato si è concretizzato relativamente ai progetti legati ai fondi comunitari” afferma il delegato del sindaco Trantino, che non nasconde la propria soddisfazione: “Vedere le piazze piene di gente, tante persone che usano gli attrezzi e i bimbi nelle bambinopoli fa un bellissimo effetto. Ancora più bello se si pensa al fatto che è stato realizzato tutto a costo zero per il Comune. Siamo la città che ha speso meglio e in tempi rapidi i fondi comunitari”.

Un’attività portata a termine con profitto grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto, oltre all’assessorato, anche le direzioni comunali e che, avviato durante la passata amministrazione comunale retta da Salvo Pogliese con Parisi titolare delle stesse deleghe, è stato portato a termine sotto la guida del sindaco Trantino. Una serie di progetti che hanno riguardato anche lo stadio Massimino, riqualificato dopo anni, il Campo scuola, tante altre strutture sportive, nonché la pista ciclabile del Lungomare, totalmente rifatta. “Stiamo terminando l’ultimo tratto – sottolinea Parisi – e siamo in dirittura di arrivo. Dovremmo consegnare tutto entro il mese”.

Buon lavoro effettuato in termini di progettazione e spesa

Parisi si sofferma sul buon lavoro effettuato in termini di progettazione e spesa. Lavoro che ha dato importanti frutti. “C’è stata una buona organizzazione – dice – un gioco di squadra che ha funzionato. Siamo riusciti a raggiungere il target di spesa che ci aveva imposto l’Europa e, grazie ai fondi comunitari, abbiamo assunto per titoli 100 tecnici. Figure che ci hanno permesso di accelerare nella progettazione”.

Non solo sport: l’assessore sottolinea anche le azioni messe in campo per quanto riguarda l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle emissioni inquinanti. “Abbiamo lavorato molto per l’efficientamento energetico – prosegue Parisi – abbiamo acquistato 150 auto elettriche che ci stanno permettendo di risparmiare e abbattere l’inquinamento. E ancora, abbiamo acquistato autobus elettrici e stiamo implementando la flotta dell’Amts con nuovi bus; con i fondi comunitari abbiamo potuto attivare il Catania to go e anche in questo caso siamo stati premiati dall’Agenzia per la coesione territoriale”.

Infine, pur non entrando nello specifico, Parisi fresco di delega ai Lavori pubblici, si sofferma sulla viabilità di scorrimento Rotolo – Ulisse di cui una corsia è stata aperta al traffico dopo decenni. L’assessore, pur non affermando nulla ufficialmente, fa intuire che le intenzioni dell’amministrazione Trantino sono quelle di accelerare per aprire tutta la strada, potendo così liberare il Lungomare dal traffico. “Con il sindaco e tutta la giunta stiamo immaginando come utilizzare i fondi della programmazione 2027 realizzando iniziative che devono lasciare il segno – dice. Tra tutte, il nuovo lungomare. Dobbiamo però completare la viabilità – conclude: una scommessa che il sindaco e tutti noi vogliamo vincere”.