Catania, furbetti della patente con auricolari e microcamere: denunciati

A Catania hanno tentato di superare i quiz della patente con auricolari e microcamere. I sospetti delle autorità e le denunce.

A Catania hanno tentato di superare i quiz della patente con auricolari e microcamere. Nella motorizzazione etnea si è registrato un incremento di richieste di candidati privatisti per sostenere l’esame teorico. La situazione ha destato i sospetti delle autorità e il Compartimento Polizia Stradale di Catania ha così analizzato i candidati in questione. Sono stati effettuati, dopo la prova, alcuni controlli non invasivi tramite un “metal-detector”.

Individuazione dei responsabili e denuncia

Sono stati così individuati 3 giovani catanesi (tra i 19 e i 29 anni) intenti ad aggirare il sistema. Dai monitoraggi è emersa la presenza di apparecchiature elettroniche occultate nei vestiti: microcamere, telefoni, micro-auricolari e accessori per la trasmissione a distanza dei segnali audio/video. Tanti onesti cittadini hanno serenamente passato l’esame al contrario dei “furbetti”. Il 29enne non aveva comunque superato l’esame per un collegamento tecnico non ottimale. Lui insieme ai 2 coinvolti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica locale.