Catania-Lamezia da record: è l’ottava partita in Italia con più spettatori dell’ultimo turno

Spettacolo rossazzurro sugli spalti in occasione di Catania-Lamezia, l’ottava partita con più pubblico dell’ultima giornata di calcio in Italia

Se il Catania in questa stagione ha macinato sul campo punti, vittorie e record, sgretolando gli avversari e guadagnandosi la promozione in Serie C con sei turni d’anticipo, uno dei motivi è da ricercare nel seguito importante e nel supporto costante che la squadra ha potuto ricevere dalla sua tifoseria. Noto il dato sulla vendita degli abbonamenti – 11.427 tessere staccate, nuovo record nella storia del campionato di Serie D – i tifosi etnei hanno fatto sempre garantire la loro massiccia presenza tanto in casa quanto in trasferta. L’ultima gara giocata al Massimino, quella di domenica scorsa contro il Lamezia, ha inoltre consegnato il primato stagionale di presenze con i suoi 17.979 spettatori. Un dato che ha superato quello di cinque partite dell’ultima giornata di Serie A.

Ottava partita con più pubblico dell’ultimo turno

Dando uno sguardo alle partite che si sono disputate nell’ultimo week-end tra Serie A, Serie B, Serie C e categorie dilettantistiche, emerge infatti un dato considerevole, indice dell’eccezionalità della presenza dei tifosi rossazzurri sugli spalti in questa stagione. Con i suoi 17.979 spettatori, Catania-Lamezia è stata l’ottava partita con più spettatori dell’ultima giornata di campionato considerando tutte le categorie del calcio italiano. Hanno fatto registrare numeri superiori a quelli del Massimino di domenica scorsa soltanto cinque gare di Serie A (Napoli-Milan, Roma-Sampdoria, Bologna-Udinese, Juventus-Verona e Inter-Fiorentina) e due di Serie B (Bari-Benevento e Genoa-Reggina).

Meglio solo le storiche big

Insomma, è stato possibile riscontrare numeri superiori soltanto nelle gare delle big del calcio italiano ed in piazze storiche come Bologna, Bari e Genova. Catania-Lamezia si lascia dietro cinque gare di Serie A (Sassuolo-Torino, Empoli-Lecce, Monza-Lazio, Spezia-Salernitana e Cremonese-Atalanta) e ben otto di Serie B (tra cui Parma-Palermo e Cagliari-Sudtirol). Insomma, quando in questa stagione si è più volte parlato di piazza di altra categoria lo si è fatto a ragion veduta. Catania ha riscoperto l’entusiasmo e ha riacceso la passione, per la gioia del presidente Pelligra.