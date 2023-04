Catania-Lamezia 2-0, le immagini della festa rossazzurra – FOTO e VIDEO

Il Catania liquida anche la pratica Lamezia con le reti di Chiarella e Russotto. Le immagini più belle del pomeriggio del Massimino.

Il Catania già promosso in Serie C sa solo vincere, questa volta tocca al Lamezia Terme lasciare l’intera posta in palio al Massimino. Davanti a 18mila spettatori e le fantastiche coreografie delle curve per festeggiare la promozione con ampio anticipo dei rossazzurri, la squadra di mister Ferraro continua a mietere record su record.

Ai piedi dell’Etna la gara si conclude sul 2-0 per i rossazzurri, con la rete nel primo tempo a firma di Chiarella e il raddoppio nel finale con Russotto. Nella prima frazione di gioco va annotato il rigore fallito da Lodi. Finale di gara con il solito giro di campo di calciatori e allenatore per festeggiare con i tifosi gli ultimi scampoli di stagione.