Chiricò risponde a Mastroianni e salva il Catania. Al Massimino finisce 1-1 contro il Latina

Non brillante la prestazione dei rossazzurri contro la squadra di Di Donato

Il Catania non va oltre il pareggio contro il Latina. Al Massimino nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie C i laziali impongono l’1-1. La squadra di Tabbiani riesce a raggiungere il pari solo nella ripresa e grazie ancora a Chiricò. Di Mastroianni il vantaggio momentaneo degli ospiti che strappano un punto prezioso per la classifica.

Catania-Latina, la partita

Con la spinta del proprio pubblico, i rossazzurri attaccano nei primissimi minuti e ad infiammare gli spalti sono le sgasate di Chiricò. E’ suo il primo tiro della sfida al 3′, ma Cardinali blocca senza problemi. Il Latina risponde e quando attacca è pericoloso. Al 14′ Fella testa i riflessi di Bethers che smanaccia in angolo. Alla seconda occasione gli ospiti non perdonano: al 18′ ancora Fella scucchiaia in mezzo per Mastroianni lasciato solo da Silvestri e Curado, l’estremo difensore rossazzurro si supera sul colpo di testa del centravanti laziale, ma non può nulla sulla ribattuta. Il Catania abbozza una reazione ma è sempre Chiricò a creare apprensione alla difesa di Di Donato. Al 37′ i padroni di casa sfiorano il pari dopo un batti e ribatti in area di rigore con la sfera che si infrange sul palo dopo il tiro di Silvestri.

Nella ripresa si riparte con il Latina pericolosissimo. Al 48′ Fella calcia in porta e colpisce il palo complice la deviazione decisiva di Bethers. Il Catania fa fatica a costruire un’azione degna di nota e Tabbiani prova a scuotere i suoi inserendo Bouah, Deli e Ladinetti. Dopo un minuto dall’ingresso in campo del numero 21, gli etnei raggiungono il pareggio. Grande discesa di Marsura sulla sinistra, mette in mezzo per Chiricò che al volo supera Cardinali. Nel finale Tabbiani tenta il tutto per tutto con gli ingressi di Zanellato e Sarao, ma il risultato non cambia. Al 93′ la traversa di Bouah toglie la gioia dei tre punti ai rossazzurri.

Catania-Latina, il tabellino

Marcatori: 18′ Mastroianni (L), 73′ Chiricò (C)

CATANIA (4-3-3) Bethers; Castellini (dal 59′ Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini (88′ Zanellato), Quaini (72′ Ladinetti), Rocca (dal 59′ Deli); Chiricò, Di Carmine, Marsura (88′ Sarao). A disp: Albertoni, Lorenzini, Maffei.

LATINA (3-5-2) Cardinali; De Santis (86′ Di Renzo), Rocchi, Cortinovis; Ercolano (86′ Serbouti), Paganini, Biagi (86′ Perseu), Di Livio (67′ Cittadino), Crecco; Fella, Mastroianni (77′ Jallow). A disp: Bertini, Marino, Del Sole, Poletta, Gallo, Fabrizi.

Ammoniti: 24′ Rocca (C), 25′ Di Livio (L), 52′ Cortinovis (L), 63′ Paganini (L), 63′ Bouah (L),

Catania-Latina, le pagelle

Bethers 7: Grande parata nel primo tempo su Fella, si supera anche sul primo tentativo di Mastroianni ma è incolpevole sul gol dello stesso centravanti. Nella ripresa tiene a galla il Catania con una riflesso super e l’aiuto del palo.

Castellini 5,5: Si vede poco sulla destra e non accompagna l’azione. Dalla sua fascia nasce l’azione del vantaggio del Latina. Giornata difficile il difensore classe 2003, l’assenza di Rapisarda si sente. Dal 59′ Bouah 6,5: il suo ingresso dà freschezza alla fascia. Spinge e costringe Crecco a coprire. Nel finale è sfortunato colpendo una traversa clamorosa.

Silvestri 6: Concorso di colpa con Curado nell’occasione del gol di Mastroianni. Sembra meno sicuro del solito: deve crescere di condizione.

Curado 5,5: Quando il Latina attacca va in apprensione e con il compagno di reparto non dà sicurezza alla squadra. Qualche rischio di troppo anche in fase di costruzione.

Mazzotta 6: Sulla sua corsia si spinge con continuità. Ma il laterale mancino pare abbia perso lo smalto e la freschezza dei tempo migliori. Da rivedere.

Zammarini 5,5: Nei tre di centrocampo è quello che si vede di meno. Mancano gli inserimenti e la giocate negli ultimi 20 metri. Dall’88 Zanellato sv.

Quaini 5,5: Troppi errori quando c’è da costruire, la manovra non è mai fluida. Intercetta qualche pallone ma è lento e compassato nei movimenti. Serve di più. Dal 72′ Ladinetti 5,5: Cerca di dare ordine in metà campo, ma anche lui commette diversi errori. Deve crescere.

Rocca 6: Prova a dare il suo contributo inserendosi e dialogando con Marsura. La volontà c’è, l’efficacia meno. Nella ripresa cala fisicamente e Tabbiani lo sostituisce con Deli. Dal 59′ Deli 6: Qualcosa cambia con il suo ingresso, il Catania spinge alla ricerca del pareggio che poi arriva.

Chiricò 7: Prova a caricarsi, come spesso avviene, il Catania sulle spalle. Nel primo tempo si dà fare ma non trova il guizzo che arriva nella ripresa con il gran gol che riapre la partita.

Di Carmine 5,5: Riceve pochissimi palloni giocabili e il terzetto De Santis, Rocchi e Cortinovis lo disinnesca. In queste condizioni è difficile fare di meglio. Rimandato.

Marsura 6,5: Nella prima frazione di gioco viene sollecitato spesso dai compagni ma poche volte riesce a creare superiorità numerica. Poi con una grande azione, tutta tecnica e caparbietà, nella ripresa regala a Chiricò l’assist dell’1-1. Dal 88′ Sarao sv.

Tabbiani 5,5: Il Catania fa troppa fatica nel primo tempo e quando il Latina attacca crea sempre apprensione. Nella ripresa mischia le carte ma gli inserimenti, soprattutto di Zanellato e Sarao, sembrano tardivi. A centrocampo le difficoltà sono evidenti e anche in difesa si balla troppo. C’è tanto su cui lavorare.