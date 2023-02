Catania, marciapiedi impraticabili in via Luigi Pirandello: comitato lancia allarme

Marciapiedi impraticabili e pericolosi in via Luigi Pirandello a Catania dopo il maltempo della scorsa settimana

Marciapiedi letteralmente impraticabili in via Luigi Pirandello, a Catania. La denuncia arriva dal Comitato Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versa la citata via sita nel quartiere Borgo-Sanzio.

I marciapiedi sono invasi da cespugli, erba e tanti grossi rami di albero, sono pericolosissimi. Dopo il maltempo della settimana scorsa, la via Pirandello è impraticabile. Basta vedere la documentazione fotografica, che vale più di mille parole.

“Disagio per la condizione dei marciapiedi, cittadini sono stanchi”

Il Comitato Vulcania si fa portavoce dei residenti e commercianti della zona chiedendo un piano operativo urgentissimo. Interviene sulla questione la presidente Angela Cerri: “Si pone una questione di convivenza tra natura e infrastrutture, c’è una situazione di notevole disagio per la condizione dei marciapiedi. Sono tornati di nuovo i problemi di percorribilità dei marciapiedi della Via in questione. La situazione dev’essere risolta dall’istituzione comunale e dalla Terza Municipalità al più presto, secondo le reciproche responsabilità. I cittadini sono stanchi di questa situazione. Per questo, si chiede maggiore attenzione e un rimedio immediato con una vasta e accurata opera di pulizia e bonifica”.