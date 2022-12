Catania, nuova sede per l’Asaec: la mette a disposizione la Cna

Dopo le difficoltà degli ultimi tempi, la storica sigla antiracket etnea ritrova dunque una sua “casa”, nel cuore del capoluogo.

L’Asaec (Associazione antiestorsione di Catania “Libero Grassi”) avrà una nuova sede, messa a disposizione dalla Cna di Catania nei suoi uffici di piazza dei Martiri 8. Dopo le difficoltà degli ultimi tempi, la storica sigla antiracket etnea ritrova dunque una sua “casa”, nel cuore del capoluogo.

«L’Asaec è una realtà che nei decenni è stata davvero importante per la città di Catania, sostenendo centinaia e centinaia di imprenditori, commercianti e artigiani in difficoltà per le minacce dei gruppi mafiosi», hanno evidenziato Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, presidente e segretario della Cna provinciale, «è dunque per noi un onore contribuire un minimo affinché una simile associazione possa proseguire la sua opera meritoria, così utile per la collettività. L’esempio dato dalla “Libero Grassi” ci ha sempre spronati a dare il massimo per una Catania migliore libera dalle catene infamanti del pizzo, siamo dunque ben lieti di rafforzare ulteriormente la sinergia che già da tempo ci legava».

Dal canto suo, Nicola Grassi, presidente dell’Asaec, ha dichiarato: «Siamo lieti di accettare la proposta avanzata dalla Cna Catania, con la quale ci lega ormai una consolidata collaborazione. Avere un luogo fisico dove poterci ritrovare e accogliere, in modalità protetta e riservata, coloro che denunciano è un fatto importante».