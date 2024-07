Catania, il programma per la raccolta di cenere vulcanica: le strade e le date

La Direzione comunale del Traffico urbano di Catania ha disposto un piano di divieti di sosta, con eventuale rimozione: ecco i dettagli.

Prosegue il piano straordinario di pulizia della cenere vulcanica della città di Catania, a maggior ragione dopo l’ennesima “pioggia” giunta dal vulcano nelle ultime ore. Per evitare disagi alla cittadinanza e per tutelare la salute pubblica, le attività di spazzamento meccanizzato e manuale di strade e piazze sono state programmate nelle ore notturne. Per facilitare la rimozione della cenere è indispensabile non parcheggiare le auto nelle vie interessate dai lavori come da avviso. La Direzione comunale del Traffico urbano, infatti, ha disposto un piano di divieti di sosta, con eventuale rimozione, validi dalle ore 4 alle 10 del mattino, come anche indicato dai cartelli posizionati anticipatamente nelle aree dei lavori.

Il programma settimanale di pulizia e le zone interessate

Martedì 23 Luglio, in viale Libertà, via Archimede, piazza Roma.

Mercoledì 24 Luglio è la volta di viale Ruggero di Lauria, viale Artale Alagona, largo Vittime di Femminicidio, via del Rotolo, piazza Nettuno (lato via del Rotolo), piazza Mancini Battaglia.

Giovedì 25 Luglio via Vincenzo Giuffrida alta (da viale Odorico da Pordenone a viale Raffaele Sanzio), via Vitaliano Brancati, via Grassi Bertazzi.

Venerdì 26 Luglio via Sant’Euplio, via Cappuccini, piazza San Domenico, via Androne.

Sabato 27 Luglio largo Bordighera perimetro esterno, via Sassari (da via Amendola a viale Vittorio Veneto).

Lunedì 29 luglio in via Salvatore Tomaselli, via Lago di Nicito e piazza Santa Maria di Gesù.

