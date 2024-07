Etna e la pioggia di cenere, disagi a Catania: chiuso aeroporto, voli dirottati e cancellati

Voli dirottati, disagi per il traffico a causa della cenere che continua a cadere dall'Etna: gli ultimi aggiornamenti.

Scatta la nuova emergenza Etna: a causa della pioggia di cenere e dell’attività vulcanica registrata nelle prime ore di oggi, martedì 23 luglio 2024, all’aeroporto di Catania si registrano voli dirottati e disagi e lo spazio aereo è temporaneamente chiuso.

Ecco la nota con gli ultimi aggiornamenti.

Aeroporto di Catania, spazio aereo chiuso per eruzione Etna

“SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza”, si legge in una nota della società che gestisce lo scalo di Fontanarossa.

“Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Pertanto, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni”.

Voli dirottati, in ritardo e cancellati: l’elenco

In arrivo

Ryanair – FR 05348 da Sevilla (09:55), dirottato a Palermo;

da Sevilla (09:55), dirottato a Palermo; Eurowings – EW 00816 da Colonia (ore 10), dirottato a Palermo;

da Colonia (ore 10), dirottato a Palermo; Easyjet – U2 08285 da Londra (ore 10), dirottato a Palermo;

da Londra (ore 10), dirottato a Palermo; Wizz Air – W4 06508 da Bologna (ore 10.30), dirottato a Comiso;

da Bologna (ore 10.30), dirottato a Comiso; Jet Time – JO 00937 da Oulu (10.35), in ritardo;

da Oulu (10.35), in ritardo; Easyjet – EC 03541 da Milano (ore 11.20), cancellato;

da Milano (ore 11.20), cancellato; Easyjet – DS 01443 da Ginevra (ore 12.15), cancellato.

In partenza

Ryanair – FR 01626 per Bucarest ore 10.05, ritardo

per Bucarest ore 10.05, ritardo Easyjet – EC 04408 per Lyon, cancellato

per Lyon, cancellato Aerolineas Arg – Kuwait Airways – China Southern per Roma ( voli AR 07265, KU 06252, CZ 07364 ), in ritardo

), in ritardo Royal Air Maroc – AT 09170 per Roma, ore 10.15, ritardo

per Roma, ore 10.15, ritardo Air Europa – UX 03202 per Roma, ore 10.15, ritardo

per Roma, ore 10.15, ritardo Ita – AZ 01710 per Roma, ore 10.15, in ritardo

per Roma, ore 10.15, in ritardo Delta Airline – DL 06686 per Roma, ore 10.15, ritardo

per Roma, ore 10.15, ritardo Ryanair – FR 05349 per Sevilla, ore 10.25, cancellato

per Sevilla, ore 10.25, cancellato WizzAir – W6 01454 per Varsavia, ore 10.30, cancellato

per Varsavia, ore 10.30, cancellato Easyjet – U2 08286 per Londra, ore 10.35, cancellato

per Londra, ore 10.35, cancellato Eurowings – EW 00817 per Cologne, ore 10.45, cancellato

per Cologne, ore 10.45, cancellato Delta Airline – DL 06707 per Roma, ore 11.40, in ritardo

per Roma, ore 11.40, in ritardo Kenya Air – KQ 04338 per Roma, ore 11.40, in ritardo

per Roma, ore 11.40, in ritardo Turkish Airlin – TK 08046 per Roma, ore 11.40, in ritardo

per Roma, ore 11.40, in ritardo Luxair – LG 01250 per Roma, ore 11.40, in ritardo

per Roma, ore 11.40, in ritardo Ita – AZ 01724 per Roma, ore 11.40, in ritardo

per Roma, ore 11.40, in ritardo Royal Jordan – RJ 03562 per Roma, ore 11.40, in ritardo

per Roma, ore 11.40, in ritardo Aerolineas Arg – AR 07287 per Roma, ore 11.40, in ritardo

IN AGGIORNAMENTO