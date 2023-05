Catania, ripulita spiaggia Oasi del Simeto: in azione studenti e Legambiente

Gli studenti dell'Istituto Boggio Lera di Catania, in collaborazione con Legambiente, hanno ripulito la spiaggia dell'Oasi del Simeto.

I giovani ancora una volta dimostrano ai più adulti che l’ambiente e i territori vanno rispettati. In questo caso oggi gli studenti dell’Istituto Boggio Lera di Catania, in collaborazione con Legambiente, hanno ripulito la spiaggia dell’Oasi del Simeto. Un’azione importante sia per l’aspetto ambientale che per quello civile in vista della Bella Stagione. Un vivo invito che ragazzi e Legambiente fanno per mantenere pulito l’ecosistema della Sicilia al fine di godere totalmente dello spettacolo isolano.