Catania, Ross Pelligra estasiato da Sant’Agata: “Racconterò a tutti la Festa in Australia”

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Catania per la Festa di Sant'Agata: tra loro, anche il presidente rossazzurro Rosario Pelligra

Emozione e devozione: sono ore speciali quelle che Catania sta vivendo in questo momento.

La Festa di Sant’Agata è tornata come tutti la conosciamo: la Santa Patrona è più bella che mai.

Migliaia i cittadini e non che hanno invaso il cuore della città etnea già a partire da ieri, giornata di apertura dei festeggiamenti Agatini.

Uno spettacolo di fede e folklore che non ha rivali al mondo, in grado di suscitare in ogni suo memorabile istante brividi e pelle d’oca.

Tra coloro che non hanno voluto assolutamente mancare alla grande Festa c’è anche il numero 1 del Catania SSD, il presidente Rosario Pelligra.

L’imprenditore siculo-australiano, accompagnato dall’ad e vice presidente Vincenzo Grella e dal dg Luca Carra, ha fatto un’unica “tirata”, assistendo alla meraviglia regalata dai fuochi della “Sira ‘o Tri” da Palazzo degli Elefanti e poi alla “Messa dell’Aurora” nelle prime ore di questa mattina.

Pelligra: “Sant’Agata una grande emozione, racconterò a tutti la Festa in Australia”

Tra Sant’Agata e “Ross” è stato amore a prima vista.

Il patron del Catania non aveva mai assistito prima d’ora alla Festa: è bastato poco, tuttavia, per suscitare in lui bellezza e stupore.

“Per me è la prima volta alla Festa di Sant’Agata – le parole di Pelligra a Telecolor – Non pensavo fosse così grande: non potevo credere ai miei occhi dopo aver visto così tanta gente. Racconterò alla mia famiglia e ai miei amici in Australia la bellezza di questa grande Festa: viva Sant’Agata e viva Catania”.