Catania, ruba auto nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, l'uomo è stato formalmente indagato per il reato commesso.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno indagato un uomo di 34 anni per il reato di furto aggravato di un’auto parcheggiata in via Eleonora D’Angiò, all’interno del parcheggio privato di una nota catena di supermercati. Dopo avere acquisito la denuncia da parte del proprietario del veicolo, i poliziotti del Commissariato hanno attivato immediatamente le indagini. Rinvenuti in brevissimo tempo non solo l’auto rubata – che nel frattempo era stata portata nel rione Librino – ma anche il responsabile del furto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Specializzato

Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine specializzato proprio in questo genere di furti. Dalla visione dei filmati, i poliziotti hanno potuto osservare l’uomo che, dopo aver scavalcato il muro di cinta del parcheggio riservato ai clienti del supermercato, ha forzato in pochi istanti il cilindretto dello sportello anteriore destro dell’autovettura. Una volta introdottosi all’interno dell’abitacolo ha messo in moto l’auto per poi darsi alla fuga. I poliziotti, dopo aver riconsegnato l’auto al legittimo proprietario, hanno rintracciato il 34enne. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato è stato formalmente indagato per il reato commesso.