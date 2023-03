Catania, si inaugura oggi il comitato per Giuseppe Lipera sindaco

Si trova in via D'Annunzio e aprirà ufficialmente oggi il comitato elettorale del "Movimento popolare catanese" e dell'avvocato Lipera.

Si trova in via Gabriele D’Annunzio e aprirà ufficialmente oggi alle 18. E’ il comitato elettorale del “Movimento popolare catanese” e dell’avvocato Giuseppe Lipera, il primo ad aprire i battenti a Catania.

L’avvocato penalista, molto noto in città anche per essere stato il legale di Antonio Speziale – condannato per l’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti – e, più recentemente, alcuni abitanti di via Castromarino dove un palazzo è crollato nel 2020 e in tanti sono rimasti senza casa, conferma la sua candidatura a sindaco di Catania alla guida del “Movimento popolare catanese”.

Per sapere chi lo sosterrà nella corsa a Palazzo degli elefanti bisognerà attendere ancora un po’. E’ lo stesso Lipera a confermarlo: “Siamo in fase di work in progress” – dichiara al Qds.