Catania SSD, 21 convocati per la sfida al Trapani

Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha convocato 21 giocatori in vista dell'ultima gara di regular season al "Provinciale"

Ultima sfida di regular season per il Catania.

I rossazzurri di mister Ferraro saranno di scena domenica al “Provinciale” di Trapani per la trentaquattresima giornata del girone I di Serie D dominato in lungo e in largo fino a raggiungere l’agognata promozione in C.

Il tecnico campano, in vista della gara contro i granata, ha convocato 21 atleti: torna in elenco Gianluca Litteri, ancora fuori invece Jefferson insieme ai lungodegenti Chiarella, Somma e Sarno.

I convocati rossazzurri



1 Bethers

2 Boccia

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

99 Sarao