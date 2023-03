Catania SSD, accordo di sponsorship con Sibag-Coca Cola

Stipulato l'accordo tra il club rossazzurro e Sibeg Coca-Cola per questa stagione e per tutto il prossimo campionato di C 2023-2024

Catania SSD e Sibeg Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, al fianco del club rossazzurro in qualità di sponsor. Un accordo che prevede una collaborazione per la stagione sportiva in corso – che ha già registrato la promozione della squadra in serie C – e per la stagione 2023/2024.

Grella: “Partnership passaggio significativo nei rapporti con le eccellenze della città”



“L’intesa con Sibeg-Coca Cola esprime una convergenza concettuale con un player di grande rilievo sulla scena imprenditoriale siciliana – ha dichiarato Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato di Catania SSD – Entrambe le realtà, legate da questa sponsorizzazione, hanno una straordinaria capacità di aggregare e questa è una buona base per lo sviluppo di progetti comuni. Una simile partnership con un’azienda così forte sul territorio rappresenta per noi, inoltre, un passaggio molto significativo in termini di capacità di network con le eccellenze di Catania”.