Catania, ecco la vera Zanzara. De Luca mattatore di inizio 2023

Giuseppe De Luca è il miglior marcatore del Catania nel girone di ritorno insieme ad Andrea Russotto: tre gol in cinque gare per la “Zanzara”

A lungo attesa, è finalmente arrivata. La “Zanzara” Giuseppe De Luca si sta prendendo il Catania in questo inizio di 2023. Tre gol in cinque partite nel nuovo anno, l’ex attaccante di Triestina e Atalanta sul campo del Castrovillari ha avuto il grande merito di risolvere quella che sembrava la classica gara bloccata su un terreno di gioco in pessime condizioni e contro un avversario tutto chiuso a protezione della propria porta. Poi un gol da rapinatore d’area, alla De Luca.

2023 da Zanzara

“De Luca farà meglio nel girone di ritorno?”. Con questa domanda chiudevamo la nostra valutazione, nell’ambito delle pagelle sul reparto offensivo del Catania nel girone d’andata, su De Luca. L’attaccante varesotto aveva infatti chiuso una prima parte di stagione con un rendimento al di sotto delle aspettative: due reti in tredici presenze e prestazioni non sempre brillanti, nonostante voglia e applicazione non fossero mai mancate.

A giudicare da questo inizio di 2023, la risposta a quella domanda sembrerebbe proprio affermativa: la rete contro il San Luca, come avevamo ipotizzato dopo il match contro i calabresi, ha rappresentato la svolta tanto auspicata.

Gol alla De Luca

Schierato da esterno sinistro nel tridente offensivo, si è più volte sottolineato come questo tipo di posizione non sia quella più congeniale alle caratteristiche del giocatore, che, tuttavia, lo sta interpretando con sacrificio. Ferraro gli sta concedendo la possibilità, in alcune fasi di gioco, di giocare più vicino al centravanti.

In effetti, in tutte e tre le reti segnate nel girone di ritorno, si può notare come la posizione di De Luca, più che di esterno, sia da vera e propria punta: il numero 17 rossazzurro, quando ha la possibilità di attaccare la profondità in posizione più centrale, sa come far male alle difese avversaria perché ha tempismo e fiuto del gol. Si parla pur sempre di un calciatore che può vantare più di sessanta reti segnate tra i professionisti.

Aspettando il primo acuto in casa

Cinque gol, tutti in trasferta. De Luca immaginiamo attenda particolarmente la prima gioia in maglia rossazzurra al “Massimino”. La prossima occasione è domenica prossima contro la Mariglianese, squadra che l’attaccante colpì proprio all’andata trasformando il rigore del definitivo 2-1. Per confermarsi bomber rossazzurro del 2023.