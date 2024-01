Catania, tensione a San Cristoforo: padre e figlio aggrediscono poliziotti

Denunciati entrambi per resistenza a pubblico ufficiale

Tensione nel popolare quartiere di San Cristoforo a Catania, dove ad avere serie difficoltà sono stati agenti di Polizia giunti in via Garozzo a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. In particolare, a richiedere l’intervento degli agenti una donna, impensierita dal marito tornato a casa ubriaco e colto da una crisi epilettica. La moglie temeva per la propria incolumità visti i precedenti di violenza subita dal marito fuori di sè.

Polizia in difficoltà

Non appena gli operatori si sono avvicinati ai due uomini, padre e figlio hanno iniziato ad inveire nei loro confronti. La situazione si è fatta pericolosa quando sono intervenuti i vicini, con l’intenzione di fare accorrere altre persone a difesa. Allertata la Sala Operativa, sono state inviate sul posto altre pattuglie di rinforzo ai colleghi in difficoltà, per questioni di ordine pubblico ed evitare che la situazione degenerasse, vista anche la presenza di numerose persone che tentavano di ostacolare l’attività dei poliziotti.

Esagitati

Particolarmente agitato il padre, che dopo avere urlato minacce ed insulti nei confronti degli operatori, con i quali è venuto a un faccia a faccia, è stato bloccato con decisione. E’ stato a quel punto che, in sua difesa è intervenuto il figlio, prendendo a spintoni e a gomitate gli agenti. Riportato alla calma, l’uomo – un catanese 55enne incensurato – è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Marco. Presentava una ferita procurata autonomamente prima dell’arrivo dei poliziotti, sbattendo la testa sul muro della propria abitazione.

Denunciato 39enne

Al termine delle attività di rito, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per lo stesso reato è stato denunciato anche il figlio minorenne. Uno dei vicini, un 39enne catanese pluripregiudicato, sopraggiunto nel corso della lite, è stato denunciato per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale.