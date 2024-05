Catania, Zeoli: “Pronti ad affrontare tutti ai Play-Off: ritiro scelta giusta”

In conferenza stampa l'allenatore del Catania Michele Zeoli ha fatto il punto a pochi giorni dal debutto nei Play-Off

Si avvicina sempre di più il 14 maggio, data in cui il Catania di Michele Zeoli farà il suo debutto nel primo turno della fase Nazionale Play-Off. I rossazzurri lavorano sodo per farsi trovare pronti, sostenuti anche dai 2 mila innamorati dell’Elefante che ieri hanno riempito la Tribuna A durante l’allenamento pomeridiano. Il tecnico etneo ha parlato quest’oggi in conferenza stampa, facendo il punto della situazione in vista dell’esordio negli spareggi promozione.

Le parole di Zeoli in conferenza

“Abbiamo avuto queste due settimane per studiare e vedere le potenziali avversarie, alcune le conosciamo come Rimini e Pescara perché le abbiamo affrontate in Coppa – dichiara il tecnico – Ci sono squadre con giocatori importanti e non vanno sottovalutate. Aspetteremo domenica e faremo poi una full-immersion con lo staff e il match analyst. Infortunati? Sturaro ha un affaticamento ma spero di recuperarlo per il ritorno del 1°turno, Ndoj e Tello hanno bisogno di benzina nelle gambe, mentre Silvestri e Bethers sono aggregati al gruppo. Tommaso in lista? Faremo valutazioni importanti, il ragazzo vorrebbe rientrare ma vedremo”

“Il ritiro? Scelta giusta”

Michele Zeoli ha poi detto la sua sulla decisione della società di optare per il ritiro a Fiuggi per preparare lontano dalla Sicilia il match di andata dei play-off.

“Ritiro a Fiuggi? Condivido la scelta, abbiamo chiamato non so quante strutture, credo che sia una scelta giusta della società. Lo è stato anche aprire l’allenamento ai tifosi, a volte queste situazioni valgono più della tattica. Ringrazio club e tifosi sugli spalti a sostenerci. L’apporto e il sostegno del Massimino non lo conosciamo adesso. Siamo entrati ai playoff da una porta di servizio, come gruppo dobbiamo dare delle risposte importanti. Non sono nelle condizioni di poter preferire una squadra piuttosto che un’altra, se uno ha ispirazioni deve incontrare squadre importanti. Il punto di forza? L’equilibrio, sia di spogliatoio che tattico. Sono già 2-3 settimane che stiamo lavorando come gruppo, voglio ricercare quell’equilibrio particolare, ma dipende dai giocatori. Questa squadra non ha doppioni, devi creare un’amalgama per avere sostituti che anche con caratteristiche differenti, garantisca rendimento. Chi starà meglio, giocherà. L’augurio di un allenatore è trovare l’uomo playoff”.