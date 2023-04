A Catenanuova si spinge per la sicurezza stradale

Il sindaco Carmelo Scravaglieri ha emesso un’ordinanza per imporre, nelle principali arterie viarie di ingresso al paese, un limite massimo di trenta chilometri orari

CATENANUOVA (EN) – Negli ingressi del paese i veicoli non potranno più sfrecciare ad alta velocità. La priorità è infatti la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Per questo il sindaco Carmelo Scravaglieri ha emanato un’ordinanza con cui ha disposto che per eliminare la pericolosità e il rischio di incidenti, negli ingressi principali del paese venga imposto il limite di velocità a trenta chilometri orari. Un provvedimento rafforzato anche dalla decisione di realizzare attraversamenti pedonali rialzati dissuasivi.

Il primo cittadino Scravaglieri ha incaricato per l’esecutività dei nuovi provvedimenti l’Ufficio tecnico comunale e la Polizia municipale. Gli ingressi cittadini che il sindaco ha individuato per applicare il provvedimento in questione interessano la via Libertà (che si congiunge con la Sp per Regalbuto), via Centuripe (che si collega con la Sp per Centuripe), il corso Vittorio Emanuele e la via Stazione (da dove si accede all’autostrada A19 Catania-Palermo) e piazza Indipendenza.

“Questi ingressi del paese – è scritto nell’ordinanza – sono arterie interessate da un traffico veicolare particolarmente intenso e da parte dei cittadini pervengono continue segnalazioni per le autovetture transitanti ad alta velocità, che mettono così a repentaglio la pubblica incolumità”.

“Si tratta – ha sottolineato il primo cittadino – di interventi necessari e non più procrastinabili per garantire maggiore tutela dell’incolumità dei cittadini, per una maggiore sicurezza stradale e tutela soprattutto delle fasce deboli della popolazione”.

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati pensati per non produrre impatto acustico eccessivo durante il transito di automobili e motocicli. Nel dettaglio, sono sette gli attraversamenti pedonali rialzati coinvolti in questo progetto: uno in via Centuripe in adiacenza del civico 22, due in via Libertà in adiacenza dei civici numeri 54 e 103, uno in piazza Indipendenza (civico 10), uno in corso Vittorio Emanuele (civico 30) e due in via Stazione (civici 48 e 51).

Per segnalare gli attraversamenti pedonali rialzati (dossi dissuasori di velocità) e il limite di velocità sono previste segnaletica stradale verticale e orizzontale indicanti “passaggio pedonale rialzato” e “limite massimo di velocità 30 km/h.

“I provvedimenti disposti – è scritto nell’ordinanza – si rendono necessari per le difficoltà di presidiare in modo continuo le zone in questione per la scarsità numerica di vigili urbani”.