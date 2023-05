Causa maltempo rinviato il Carnevale di Sciacca

L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend.

L’allerta meteo, nell’agrigentino come altrove in Sicilia, continua a consigliare alle autorità comunali la sospensione, il rinvio e talvolta l’annullamento delle manifestazioni in programma. E’ il caso di Sciacca, dove, causa perdurante maltempo è stato rinviato il primo dei 2 fine settimana del Carnevale in programma oggi e domani, 20 e 21 maggio.

Da una nota si apprende che la decisione è stata assunta dagli enti organizzatori. Decisione presa in accordo con le stesse maestranze, le quali, negli ultimi giorni, hanno assemblato i carri allegorici in concorso. L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend. I due giorni di manifestazione in programma oggi e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.