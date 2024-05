Cefalù, concorso per 8 posti da ausiliari del traffico: ecco quali sono i requisiti

L’Ausiliario del Traffico svolge attività di supporto operativo/amministrativo ai servizi della Polizia Locale: ecco come candidarsi

È stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato/stagionale e parziale di n. 8 Ausiliari del Traffico (Area degli Operatori Esperti) presso il Comune di Cefalù.

L’Ausiliario del Traffico svolge attività di supporto operativo/amministrativo ai servizi della Polizia Locale, utilizzando mezzi di trasporto e apparecchiature in dotazione del Comune. Si occupa della prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada in materia di sosta su tutto il territorio comunale, nei limiti delle leggi e dei regolamenti, e riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale durante tali attività.

Requisiti specifici:

a) Patente di guida categoria B in corso di validità.

b) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore).

c) Esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non continuativi negli ultimi cinque anni, nella qualifica di ausiliario del traffico presso aziende o società di gestione di parcheggi o aree di sosta a pagamento, aziende di trasporto pubblico come personale ispettivo, aziende municipalizzate, imprese di raccolta rifiuti urbani e pulizia strade, o come dipendenti comunali presso i corpi di Polizia Locale.

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo, dichiarando di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001. La richiesta di equivalenza deve essere presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica entro la data di scadenza del bando. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di assunzione. Il modulo per la richiesta e le istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica. Il procedimento di riconoscimento è concluso solo per i vincitori del concorso, che devono comunicare l’avvenuta pubblicazione della graduatoria entro quindici giorni al Ministero dell’Università e della Ricerca o al Ministero dell’Istruzione.

