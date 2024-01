Cenano e scappano senza pagare: titolare pubblica foto e vengono incastrati

Una coppia ha cenato al ristorante e al momento di pagare il conto da 400 euro si è dileguata: la ricostruzione

Lo scorso 27 gennaio una coppia ha cenato a base di pesce all’interno del ristorante ‘Pescheria’ nel corso Garibaldi di Salerno, ma al momento di pagare il conto è fuggita. Il titolare per risalire ai due ha pubblicato la foto e, fortunatamente, è riuscito a ritrovarli.

La dinamica del tentato furto



I due sabato sera, si sono presentati al ristorante. Ai dipendenti hanno detto di essere degli operatori del settore dei ristoratori e poi hanno ordinato il meglio dei piatti proposti dal noto ristorante. Perfino ostriche servite con champagne, per un conto da circa 400 euro. Alla fine, dopo una chiacchierata con i camerieri che li avevano assistiti, sono usciti per fumare una sigaretta ma non sono più rientrati, anzi sono fuggiti via.

Il titolare

“È la prima volta che mi capita“, dice Enzo Esposito, titolare del locale. “I dipendenti mi hanno avvisato di quello che era successo. Ci sono rimasti malissimo, mi dispiace soprattutto per loro che hanno adempiuto ai loro compiti con estrema professionalità“. Il ristoratore ha deciso di pubblicare le foto della telecamera di videosorveglianza per mettere in allerta i colleghi: scelta rivelatasi corretta, visto che i due sono stati riconosciuti proprio da quelle immagini.



