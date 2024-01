Dimentica zaino al ristorante: camerieri chiedono soldi per riconsegnarglielo

Lo sfogo su Reddit, dove il ragazzo racconta la vicenda.

Incredibile al ristorante, dove una bella serata trascorsa con la moglie, per un giovane uomo si trasforma in un problema alquanto particolare. Tornato sul posto dopo avere dimenticato lo zaino, per riconsegnarglielo i camierieri hanno preteso di essere pagati. Lo sfogo su Reddit, dove il ragazzo racconta la vicenda.

Richiesta assurda

“Io e mia moglie siamo stati per cena in un ristorante, e ci siamo dimenticati il nostro zaino. La mattina dopo, una volta realizzato che non lo avevamo con noi, abbiamo chiamato il ristorante e siamo andati a riprenderlo. Una volta arrivati, mia moglie scende dall’auto, mentre io rimango a bordo con le 4 frecce aspettandola. Quando rientra, mi dice che il cameriere gli ha fatto storie, chiedendole esplicitamente e in maniera insistente “A me cosa mi dai se ti do lo zaino?”. Mia moglie a sto punto, per avere indietro lo zaino, gli ha detto che avrebbe controllato quanti soldi c’erano e gli avrebbe dato qualcosa. Gli ha dato 20€ (ce n’erano 25), e lui ha cominciato a fare battute del tipo “Eh ma 20 euro sono pochi, cosa me ne faccio di 20 euro? Ma cosa sono 20 euro?”. A sto punto mia moglie gli ha detto che non aveva altro, ha preso lo zaino ed è uscita».

Spacconata e orgoglio

Infine, il protagonista della vicenda ha concluso scrivendo: «Sono rientrato io da solo nel ristorante a chiedere spiegazioni al cameriere, che è uscito da dietro al bancone e mi è venuto di fronte come per affrontarmi. Sono rimasto impassibile al mio posto, lui ha cominciato a dire che per legge avremmo dovuto dare il 10% del valore del contenuto dello zaino. Ad un certo punto, il cameriere ritorna dietro al bancone dicendomi “Dai non preoccuparti che te li ridò i 20 euro“. Io, vuoi per orgoglio o perché ero stufo, gli rispondo “Beh, se è per legge, allora tieniti sti 20 euro”, giro i tacchi ed esco. Sono allibito, è assurdo». In moltissimi hanno commentato la storia e la maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte del malcapitato.