Catania, nasconde in zaino indumenti esposti ed esce da negozio senza pagare: arrestato

Entra in un negozio ubicato in Piazza Ettore Majorana a Catania e, stando alla testimonianza del titolare, riempie lo zaino con indumenti esposti alla vendita per poi uscire senza pagare. Giunti sul posto, gli agenti della Volante, nel tentativo di bloccare l’uomo, un cittadino italiano 54enne, dopo essere stati spintonati lo vedono divincolarsi e fuggire. L’episodio risale al 25 dicembre 2023.

Bloccato dai passanti

E’ stato grazie alla prontezza di spirito di alcuni passanti, accortisi di quanto accaduto, che il malvivente è stato fermato e consegnato alla polizia. Il titolare dell’attività ha formalizzato la denuncia e il malfattore è stato tratto in arresto per rapina. Di quanto accaduto è stato informato il P.M. di turno che ha disposto di sottoporre l’arrestato alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ciò in attesa del giudizio di convalida innanzi al GIP.