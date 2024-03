Oltre 19 milioni di euro per “rivoluzionare” i Centri per l’impiego in Sicilia: ecco il nuovo piano

Migliorare la qualità dei servizi e la gestione dei tempi: questo il progetto della Regione Siciliana.

Oltre 19 milioni di euro per potenziare i Centri per l’impiego in Sicilia: la giunta Schifani ha approvato il nuovo Piano regionale finanziato con risorse assegnate dal ministero dell’Economia e delle finanze.

Alla Sicilia sono stati assegnati poco più di 19,1 milioni di euro che serviranno per tutte le attività legate al rafforzamento delle competenze del personale e del potenziamento infrastrutturale.

Nuovo piano per i Centri per l’impiego in Sicilia

“Stiamo rivolgendo massima attenzione al lavoro dei Centri per l’impiego che – dichiara l’assessore Nuccia Albano – sono le sentinelle sul territorio in grado di analizzare il fabbisogno dei cittadini e delle imprese attraverso il monitoraggio dei dati sull’occupazione. Il piano servirà a rafforzare i servizi di orientamento e formazione per cercare di ridurre il gap esistente tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente possedute dai soggetti in cerca di impiego. Attraverso il potenziamento delle strutture, si potranno offrire servizi di qualità più alta e migliore gestione del tempo“.

Il Piano era stato già trasmesso all’Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nell’ambito del Pnrr e alla Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, che lo avevano ritenuto coerente rispetto alla struttura e ai contenuti.

