Chat Gpt? Arriva l’alternativa cinese Ernie Bot

Presentata la prima app alternativa a Chat GPT: si tratta di un software prodotto integralmente in Cina chiamato Ernie Bot.

È arrivata la prima alternativa a Chat Gpt.

Baidu, il Google in mandarino, ha lanciato e reso disponibile al pubblico ERNIE Bot (che in realtà sarebbe dovuto essere presentato a metà marzo).

Si tratta come detto della risposta a Chat Gpt, segnando un passo avanti per il settore tecnologico cinese in quanto mira a trarre profitto dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

È la prima app di IA domestica ad essere completamente disponibile in Cina, ma non all’estero.