Chef La Mantia: “Grilli a tavola? Non mi attraggono, meglio le nostre materie prime”

L’Unione Europea ha dato il via libera al commercio di grilli in polvere come alimenti ma lo chef palermitano Filippo La Mantia continuerà ad usare i prodotti locali perché, afferma all’Adnkronos, “non mi faccio assolutamente attrarre da questo tipo di alimentazione”.

Lo chef palermitano: “Non mi faccio assolutamente attrarre”

“E’ ovvio – spiega lo chef – che gli insetti hanno rappresentato sempre una fonte di nutrizione per gli indios, per le tribù, per le popolazioni del Sudamerica e per l’Asia. Però io, dal punto di vista culturale, preferisco approfondire sempre e a tutti i costi il consumo di materia prima autoctona, la mia materia prima: frutta, verdura, carne e pesce. Non voglio bistrattare nessuna scelta della Comunità Europea, però non mi faccio assolutamente attrarre da questo tipo di alimentazione. Senza nulla togliere alle qualità nutrizionali degli insetti, delle cavallette e degli scorpioni”, conclude lo chef.