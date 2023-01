Ue, i grilli in polvere si potranno mangiare: via libera alla vendita

L'Unione Europea ha dato il via libera all'immissione sul mercato dei grilli in polvere: dal 2023 potranno essere consumati a tavola

L’Unione Europea ha deciso di dare il via libera all’immissione sul mercato dei grilli in polvere.

Sì, avete capito bene: si potranno consumare a tavola gli Acheta domesticus, vale a dire i grilli domestici, in polvere parzialmente sgrassata.

Ciò è quanto prevede il Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria.

L’elenco degli insetti commestibili in Italia

Dal 1° gennaio 2018, come previsto sempre dal regolamento dell’Unione europea, è possibile produrre e vendere insetti per uso alimentare anche in Italia.

Gli insetti, in diverse parti del pianeta, sono un piatto ricorrente sulle tavole per la loro sostenibilità ambientale e, soprattutto, per essere ricchi di proteine.

Ecco quali è possibile mangiare in Italia: