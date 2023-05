Chiede di abbassare la voce al ristorante: 59enne picchiato a sangue da ragazzini

Al momento l'uomo non ha ancora sporto denuncia.

Può mai bastare la semplice richiesta di abbassare il tono della voce per ricevere, come risposta, un’aggressione feroce condita da calci, pugni, sputi e insulti? Di questi tempi più che mai, evidentemente sì. Il deprecabile episodio accade a Luino, in provincia di Varese, precisamente all’interno di un ristorante. Un 59enne, infastidito dal baccano fatto da alcuni ragazzi, li invita a moderarsi, inconsapevole del fatto che di lì a poco, su di lui si sarebbe scatenata la tempesta.

Nessuna denuncia

Colpito al volto da un pugno sferrato da uno dei giovani, subito dopo ecco che contro gli si sarebbero accaniti anche gli altri elementi, apparentemente tutti minorenni. Trasportato all’ospedale l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Al momento il 59enne non ha però ancora sporto denuncia.