Precari della sanità, il “sì” di CIMO Sicilia al Protocollo d’intesa: “Ecco perché abbiamo firmato”

Ecco perché il gruppo ha aderito all'accordo con la Regione Siciliana, nonostante il "no" di molte altre sigle del settore.

CIMO Sicilia ha firmato il protocollo d’intesa tra Assessorato regionale alla Salute e Organizzazioni sindacali che stabilisce i criteri con cui si potrà procedere alla stabilizzazione dei precari della sanità (dirigenti medici e sanitari, operatori sanitari e personale amministrativo).

Il gruppo ha aderito all’accordo, firmato ieri venerdì 31 marzo, nonostante diverse altre sigle del settore si siano astenute dal siglare l’accordo. Ecco la decisione spiegata dal segretario regionale CIMO Giuseppe Bonsignore.

CIMO Sicilia su protocollo per la stabilizzazione dei precari della sanità

“Abbiamo firmato il protocollo d’intesa sottopostoci dall’Assessore regionale della Salute, Giovanna Volo per senso di responsabilità – dichiara il Segretario Regionale CIMO Giuseppe Bonsignore – e per evitare il rischio di bloccare o rinviare a data da destinarsi l’intera procedura”.

“Dispiace per la spaccatura delineatasi alla fine tra le sigle sindacali – continua Bonsignore – ma non condividiamo le posizioni assunte da altri dal momento che l’Assessore ha oggi dimostrato una significativa apertura, accogliendo diverse richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali, emendando il testo originario con l’impegno di emanare entro 15 giorni una Direttiva ai Commissari delle Aziende Sanitarie siciliane in cui sarà ribadita la priorità delle procedure di stabilizzazione sulla mobilità e su quelle concorsuali (peraltro stabilite in una giurisprudenza ormai consolidata)”.

“Da parte nostra – conclude Bonsignore – non c’è stato quindi un atto di fede nei confronti dell’Assessorato ma la presa d’atto di impegni precisi inseriti nello stesso Protocollo firmato ieri che non ha fatto altro che richiamare la normativa vigente in materia di stabilizzazioni dei precari e, sulla base di questa, indicare i criteri di priorità per l’accesso alle procedure da seguire”.