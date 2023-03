Cinema: la Regione presenta ai Cantieri culturali la guida alle location nell’Isola

La “Location Guide” sarà uno strumento multimediale al servizio di tutte le produzioni cinematografiche che intendono investire in Sicilia

Martedì 14 marzo alle 11, nella sede Sicilia del Centro sperimentale di cinematografia ai Cantieri culturali della Zisa (Sala Bianca), a Palermo, sarà presentata la nuova “Location Guide” dell’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo – Sicilia Film Commission, uno strumento multimediale altamente professionale al servizio di tutte le produzioni cinematografiche che intendono investire in Sicilia, una mappa di 350 luoghi dell’Isola che rappresentano set ideali.

Rinnovo della convezione

Interverranno l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata, e la presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, Marta Donzelli, che firmeranno anche il rinnovo della convenzione tra la Regione Siciliana e il Csc per il mantenimento della sede Sicilia della Scuola nazionale di Cinema per gli anni 2024-2025, cui fanno capo le attività didattiche legate ai bandi in corso di definizione. All’incontro saranno presenti anche l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, il direttore della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino, il direttore generale del Csc Monica Cipriani, la Head of studies del Csc per gli investimenti del Pnrr relativi alle sedi regionali Savina Neirotti, il responsabile della Film Commission del Comune di Palermo, Fabio Corsini, la direttrice artistica del Csc Sicilia Costanza Quatriglio e il direttore della sede regionale Ivan Scinardo. “Un’occasione – dichiara l’assessore Amata – che conferma la volontà concreta della Regione di sostenere sempre più un comparto in forte crescita. Il governo Schifani intende riservare particolare attenzione a un settore che rappresenta, indiscutibilmente, un segmento strategico nelle diverse componenti del turismo”.