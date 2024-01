Cinisi, terribile scontro auto moto: 50enne palermitano in gravissime condizioni

Ancora da accertare le cause che hanno determinato lo schianto.

Uno scontro violento, tra una Jeep e una motocicletta Harley Davidson, avvenuto nella statale 113 nella zona di Cinisi (Pa), causa il grave ferimento di un centauro palermitano. Ancora da accertare le cause che hanno determinato lo schianto. L’uomo, dell’età di 50 anni, trasferito d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118, si trova ricoverato in prognosi riservata.

Incidente in via Giafar a Palermo

Una giornata maledetta quella delle strade del palermitano, con l’incidente mortale di Via Lanza di Scalea su tutti. In serata invece, nella zona di Brancaccio a sud est del capoluogo, un violento incidente stradale sul ponte Giafar, avvenuto in piena notte, ha coinvolto due auto. Una Lancia Y guidata da un giovane di 25 anni e una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 24 anni. In seguito allo scontro, si sono registrati quattro feriti.