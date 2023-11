Violento incidente in provincia di Ragusa, un ciclista in prognosi riservata

Violento sinistro stradale a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, dove due auto si sono scontrate coinvolgendo anche un ciclista

Le condizioni del ciclista

L’uomo che si trovava a bordo della bicicletta è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso. Sono in corso i rilievi da parte degli uomini della polizia municipale per chiarire la dinamica dell’incidente.