Da Melbourne a New York: le città più ricche al mondo nel 2024. Presente anche l’Italia

Tra le migliori cinquanta al mondo c'è spazio anche per l'Italia

Grazie al nuovo report fornito dalla società di consulenza Henley & Partners, è possibile stabilire una classifica delle città più ricche del mondo nel 2024. Come prevedibile, tantissime zone appartenenti agli Stati Uniti rientrano nella speciale graduatoria delle migliori 50 al mondo. Per l’Italia, solo due città: Roma e Milano, rispettivamente 25esima e 14esima città considerata più ricca al mondo. Di seguito, la classifica delle migliori cinquanta.

New York, Bay Area e Tokyo: le città più ricche al mondo nel 2024

Analizzando i livelli medi di ricchezza sia nel privato che negli investimenti, la società di consulenza Henley & Partners ha stilato una classifica delle 50 città più ricche al mondo nel 2024. In testa a questa speciale graduatoria troviamo ovviamente New York, forte dei suoi 349,500 residenti milionari nell’anno in corso. Secondo posto ancora una volta per gli Stati Uniti d’America, con la cosiddetta Bay Area, ovvero San Francisco e la zona costiera della California. In questa città, i milionari rilevati sono 305,700. Al terzo posto, invece, si posiziona Tokyo con ben 298,300 residenti milionari.

Italia, Roma e Milano tra le cinquanta più ricche al mondo

In Italia, le città coinvolte nell’analisi sulle metropoli più ricche al mondo nel 2024 sono due: Roma e Milano. Le due italiane, rispettivamente 25esima e 14esima nella speciale classifica delle migliori cinquanta, vantano 57,600 milionari l’una e 104,500 l’altra.

La classifica completa: dominio per gli USA

Di seguito, la classifica completa delle migliori cinquanta città al mondo per ricchezza. Partendo dal basso, troviamo Manchester e Trafford, in Gran Bretagna, che conta 23,200 persone milionarie. Successivamente Auckland (Nuova Zelanda – 23,400); Dublino (Irlanda – 24,200); Tel Aviv (Israele – 24,300); Guangzhou (Cina – 24,500); Stoccolma (Svezia – 24,800); Nizza (Francia – 26,300); Berlino (Germania – 26,500); Brisbane (Australia – 27,200); Washington, DC (Stati Uniti – 28,300). Alla 40esima posizione si piazza l’Austria: Vienna e i suoi 29,700 milionari in città. Successivamente, Taipei (Taiwan – 30,200); Mosca (Russia – 30,300); Delhi (India – 30,700); Hangzhou (China – 31,600); Austin (USA – 32,700); Perth (Australia – 33,600); Miami (USA – 35,300); Madrid (Spagna – 36,000); Vancouver (Canada – 41,400).

E ancora, dal basso verso l’alto si collocano Boston (USA – 42,900); Osaka (Giappone – 43,100); Amsterdam (Paesi Bassi – 45,200); Shenzhen (Cina – 50,300); Seattle (USA – 54,200). Roma con 57,600 milionari; Mumbai (India – 58,800); Monaco (Germania – 68,400); Dallas (USA – 68,600); Dubai (Emirati Arabi – 72,500). Ginevra (Svizzera – 79,800). A seguire, invece: Seoul (Sud Korea – 82,500); Zurigo (Svizzera – 88,400); Houston (USA – 90,900); Francoforte (Germania – 94,500); Melbourne (Australia – 97,900). Quindi Milano con 104,500 residenti milionari, Parigi in sesta posizione sul panorama mondiale con 165,500. Londra, invece, al quinto posto con 227,000 residenti milionari. Singapore ha il 244,800 ed è al quarto gradino in graduatoria, preceduto da Tokyo (298,300), Bay Area (305,700) e New York (349,500).