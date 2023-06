Co-sleeping micidiale: neonato schiacciato dalla mamma durante il sonno

Il piccolo è rimasto privo di ossigeno per 7 minuti.

Un neonato di soli 5 mesi è rimasto schiacciato nel sonno mentre dormiva tra papà e mamma. Una situazione usuale in qualsiasi famiglia si trasforma nella più dolorosa delle tragedie negli Stati Uniti. Due giovani genitori poco più che ventenni, dopo una notte che prometteva di essere trascorsa in bianco, hanno deciso, come tante altre volte, di provare a fare addormentare il proprio piccolo nel lettone. Una volta preso sonno, forse anche per via della stanchezza, questa volta non si sono accorti dell’enorme danno commesso.

La corsa in ospedale

Al risveglio il papà si è accorto che il bimbo giaceva quasi inerme e dal colorito completamente blu per la mancanza di ossigeno. Dopo avere urlato alla moglie di svegliarsi, e avere tentato un primo disperato tentativi di rianimarlo tramite respirazione bocca a bocca, la corsa in ospedale. Il piccolo, rimasto privo di ossigeno per 7 minuti, non ha perso la vita per un soffio, ma probabilmente resterà cieco e con danni al cervello.