Stati Uniti, Biden firma accordo sul debito ed evita default

Per il presidente Usa, Joe Biden, con l’accordo sull’aumento del tetto del debito approvato oggi, 3 giugno, dal Congresso “nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva, ma abbiamo evitato una crisi e un collasso economico”. Lo ha detto parlando alla nazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca. Il presidente, che ha firmato l’accordo, ha sottolineato che il via libera all’intesa era “essenziale” e continua a far crescere la “nostra economia e riflette i nostri valori come paese”.