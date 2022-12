Pelagie, aggiudicata gara per i collegamenti veloci in aliscafo. Aricò: “Sigillo al nostro lavoro”

Un importante risultato per i collegamenti con le isole minori siciliane: soddisfazione del Governo Schifani.

Aggiudicata la gara dei collegamenti con gli aliscafi per le Isole Pelagie: un grande passo per le isole minori, annunciato con una nota dalla Regione Siciliana.

Soddisfatti il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. I collegamenti per le isole minori, infatti, sono stati un “tema caldo” durante la campagna elettorale e continuano a essere una preoccupazione fondamentale per il turismo e per la vita quotidiana dei cittadini residenti in queste aree.

“Con l’assegnazione dell’ultimo lotto dei servizi di aliscafi, che riguarda le Pelagie, abbiamo raggiunto l’obiettivo di garantire i collegamenti veloci con le isole minori della Sicilia. Diamo così certezza e regolarità a un servizio essenziale per garantire i diritti alla mobilità dei residenti, ma anche per dare certezze agli imprenditori che vivono di turismo”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’aggiudicazione della gara da parte dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture.

“È il sigillo al lavoro portato avanti dal governo della Regione che – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – fin dal giorno dell’insediamento del presidente Schifani, ha dimostrato grande attenzione ai problemi delle isole minori. Abbiamo assegnato i servizi di aliscafi ed entro fine febbraio aggiudicheremo quelli per le navi ro-ro. Inoltre, grazie a una proficua collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità e con la società Sns, che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori, siamo riusciti anche a scongiurare i tagli alle corse che tanto avevano preoccupato residenti e amministratori”.

