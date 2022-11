Isole minori, garantiti collegamenti in aliscafo dal 2023. Schifani: “Importante risultato”

Un importante risultato per le isole minori siciliane: saranno garantiti per i prossimi 5 anni i collegamenti in aliscafo.

Dal primo gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni i collegamenti in aliscafo con le isole minori della Sicilia saranno garantiti.

Un importante risultato, giunto poco dopo le elezioni del 25 settembre (si ricorda che, in tempi di campagna elettorale, un miglioramento dei collegamenti era tra le priorità delle isole minori).

Isole minori in Sicilia, garantiti da gennaio 2023 i collegamenti in aliscafo

Fulvio Bellomo, il dirigente generale del dipartimento regionale dei Trasporti, ha firmato oggi i decreti con cui sono stati aggiudicati i servizi di trasporto marittimo di passeggeri, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria attraverso unità veloci.

In totale, con il decreto dello scorso aprile, erano stati aggiudicati 6 lotti per un totale di oltre 157 milioni di euro. Due riguardano le isole Eolie, due le Egadi, uno Pantelleria e l’ultimo Ustica. La società che si occupa del servizio è Liberty Lines, di Trapani. Il settimo lotto riguarda le Pelagie e ha un valore di 17 milioni di euro. Alla Regione Siciliana è arrivata un’unica offerta.

Schifani: “Importante risultato”

“L’assegnazione dei servizi di collegamento con aliscaf è un primo importante risultato, che va incontro alle richieste dei sindaci e alle esigenze dei cittadini delle isole minori, preoccupati per i tagli annunciati con l’entrata in vigore degli orari invernali”. Questo è il commento del presidente della Regione, Renato Schifani.

“Con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e con la società Sns, che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori, abbiamo concordato il blocco dei tagli del 12% del numero delle corse, sino all’aggiudicazione delle nuove gare della Regione, sia per le navi sia per gli aliscafi”, ha aggiunto il dirigente generale Bellomo.

“La sospensione è stata possibile anche grazie all’intervento della Regione, che ha stanziato 18 milioni di euro per compensare i precedenti tagli della convenzione statale”.

Sui progetti futuri, Bellomo ha dichiarato: “Presto apriremo un tavolo con il Ministero per affrontare nel suo complesso la questione dei trasporti marittimi per meglio integrare i servizi regionali con quelli previsti dalla convenzione nazionale”.