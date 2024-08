Collegio Nazionale dei Probiviri, congelata la sospensione di Tamajo e Zacco

"Forza Italia è un partito aperto, pluralista e meritocratico"

Si è riunito oggi il Collegio Nazionale dei Probiviri per esaminare il ricorso presentato in via d’urgenza da Edmondo Tamajo e Ottavio Zacco avverso la decisione assunta nei loro riguardi e, ritenuto che i motivi di impugnazione meritino un esame più approfondito, il Collegio ha deciso di sospendere con effetto immediato l’efficacia esecutiva del suddetto provvedimento, riservando ogni decisione all’esito dell’istruttoria.

Sospensione congelata, Tamajo: “Forza Italia partito meritocratico”

In seguito alla decisione del collegio dei probiviri di Forza Italia, che ha disposto di congelare la sospensione nei confronti di Edy Tamajo e Ottavio Zacco, viene espressa grande soddisfazione per un provvedimento che riconferma l’impegno e la lealtà verso i principi del partito.

Edy Tamajo ha dichiarato: “La revoca della sospensione nei miei confronti e di Ottavio Zacco dimostra che Forza Italia è un partito aperto, pluralista e meritocratico, capace di riconoscere e valorizzare il contributo di chi lavora quotidianamente per il territorio. È un onore per me far parte di questa comunità politica, fondata sui valori e la visione di Silvio Berlusconi.”

Tamajo ha inoltre sottolineato come la politica sia un ambito in continua evoluzione, dove il cambiamento è un processo naturale e fisiologico. “Siamo consapevoli che la politica si muove a ritmi veloci e il cambiamento è parte integrante di questo percorso. Il nostro impegno è costante, sempre al servizio del territorio e dei cittadini, affinché Forza Italia continui a essere un partito inclusivo, riformista, moderato e garantista, sempre a difesa di tutt*. Questa decisione rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a lavorare con passione e dedizione, rafforzando i valori fondanti di Forza Italia e contribuendo attivamente al suo sviluppo, in linea con gli ideali che ci hanno sempre guidato. Forza Italia si conferma dunque un partito in cui il merito e la trasparenza sono al centro dell’azione politica, capace di accogliere il contributo di chi, come noi ha dimostrato concretamente il proprio attaccamento ai valori del movimento”.

L’Assessore regionale Edy Tamajo confermato la sua lealtà a Forza Italia ed espresso gratitudine verso Schifani. dopo la sospensione di 20 giorni. “Resto assolutamente in Forza Italia,” ha dichiarato Tamajo, “non mi sfiorano altri pensieri né mi hanno mai sfiorato. Questo è il nostro mondo che deve crescere ancora, dopo aver raggiunto risultati eccezionali elettori e amministrativi. Noi vogliamo un partito giovane, moderno, riformista e unito”.

Sospensione congelata, Schifani: “Tamajo e Zacco incarnano i valori del nostro partito”

“Conoscendo l’operato e la correttezza dell’assessore Edy Tamajo e del capogruppo al Consiglio comunale Ottavio Zacco sono più sicuro che certo che, in sede di gravame del provvedimento del collegio dei probiviri, potranno dimostrare la loro assoluta estraneità ai fatti contestati”. Lo ha detto a LiveSicilia.it il presidente della Regione, Renato Schifani. Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive stato sospeso da Forza Italia insieme al consigliere comunale di Palermo Ottavio Zacco, dopo gli attacchi che avrebbero coinvolto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. “Tutta Forza Italia Sicilia è fiduciosa e vicina a Tamajo e Zacco che incarnano pienamente i valori del nostro partito – continua Schifani – e che in più occasioni hanno avuto modo di dare un contributo proficuo e sentito a tutta Forza Italia”.

