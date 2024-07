Come ottenere un lavoro in Poste Italiane: info su assunzioni e posti disponibili

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, Poste Italiane mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Lavoro con Poste Italiane, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati spaziano nelle seguenti posizioni: portalettere e informatici, impiegati amministrativi, addetti agli sportelli, allo smistamento, ai trasporti. Venditori, tecnici di impianti, consulenti finanziari, responsabili degli acquisti, addetti alle risorse umane, allo smistamento della corrispondenza, ai call center.

Le assunzioni avvengono con contratto di lavoro a tempo determinato per ciò che riguarda i portalettere, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Per altri profili gli inserimenti avvengono, per lo più, a tempo indeterminato o a termine, e in stage. Al momento della candidatura è inoltre possibile selezionare la sede per cui ci si candida.

Lavoro con Poste Italiane, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono inviare il proprio curriculum tramite la piattaforma riservata alle selezioni.

