Indennità ISCRO 2024: cosa è e come presentare la domanda

Con una circolare diffusa sui propri canali (8 luglio 2024), l’INPS ha annunciato le date di avvio della domanda ISCRO per il 2024. Per quest’anno, la domanda d’indennità è disponibile a partire dallo scorso 1 agosto e sarà accessibile fino al prossimo 31 ottobre 2024. Il tutto, effettuando il login online al servizio INPS e seguire le indicazioni fornite dalla piattaforma dedicata.

Domanda ISCRO, cosa è e quando scade

Terminato l’iniziale periodo di sperimentazione, l’indennità ISCRO è stata confermata in via strutturale lo scorso 1 gennaio grazie alla Legge di bilancio 2024. Attiva dal primo agosto, la procedura per richiedere l’indennità ISCRO sarà accessibile fino al prossimo 31 ottobre. Il tutto, chiaramente, nel caso in cui i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata abbiano tutti i requisiti richiesti (sul sito dell’INPS tutti i dettagli del caso nella circolare dell’8 luglio 2024). Tra questi, c’è il reddito prodotto dal lavoro autonomo: dovrà necessariamente essere inferiore al 70% della media.

Come presentare la domanda ISCRO 2024

Ma come presentare la domanda ISCRO 2024? E quando farlo? La domanda d’indennità ISCRO per l’anno corrente è disponibile a partire dallo scorso primo agosto e sarà accessibile fino al prossimo 31 ottobre 2024. Per eseguire il tutto, bisognerà fare la richiesta effettuando il login online al servizio INPS e seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma dedicata.

L’indennità, viene inoltre erogata per sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda. Senza partita IVA o con la cessazione di tale in costanza di erogazione dell‘ISCRO, questa cesserà immediatamente.