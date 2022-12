Comiso, controlli del Nas: chiusa una Rsa, i pazienti trasferiti in altre strutture

L'Asp ha definito il provvedimento di chiusura ad horas del locale e ai titolari sono state contestate violazioni per diverse migliaia di euro

A Comiso, le condizioni di una Rsa hanno richiesto l’intervento dell’Asp di Ragusa che ha disposto il blocco dei ricoveri presso la struttura ed il ricollocamento dei pazienti.

Asp: “Pazienti in assistenza domiciliare o trasferiti in altre strutture”

“Come richiesto dopo il sopralluogo dei Nas di Ragusa, è stata temporaneamente sospesa l’attività presso la Rsa di Comiso. Dei dodici ospiti presenti nella struttura, otto sono stati destinati all’assistenza domiciliare integrata, due sono stati trasferiti in case di riposo e altri due nella Rsa di Ragusa”.

Lo precisa, in una nota, il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Raffaele Elia, dopo i controlli dei carabinieri che hanno portato alla chiusura della Rsa di Comiso.

Per quanto riguarda il personale in servizio, chiarisce il direttore sanitario, “una parte è stato invitato a usufruire di un periodo di ferie; un’altra parte, invece, è stato mobilitato a Ragusa. Si tratta di disposizioni temporanee, in attesa del ripristino della funzionalità della struttura comisana”.