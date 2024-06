Commissione Salute, riflettori sulla rete ospedaliera

La settimana delle Commissione dell'Ars

Palermo – La commissione Affari istituzionali svolge l’audizione dell’assessore regionale per le Autonomie locali nell’ambito dell’esame delle norme sulla democrazia partecipata e in materia di enti locali.

La commissione Bilancio ascolta gli assessori regionali e l’amministratore unico della Società degli Interporti siciliani. Il parere sul contributo del fondo di progettazione per i comuni (L.r.1/2024) e il riconoscimento di debiti fuori bilancio completano l’agenda.

La commissione Attività produttive ha in calendario il riordino dei Consorzi di bonifica e le bozze di legge per la promozione dell’artigianato.

La commissione Ambiente esamina le norme in materia di urbanistica ed edilizia e svolge l’audizione dei sindaci del territorio sul percorso istitutivo del Parco nazionale degli Iblei. In primo piano resta l’emergenza idrica con lo svolgimento dell’interrogazione sui dissalatori.

La commissione Cultura svolge le audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge sul patrimonio di archeologia industriale.

In commissione Salute, tra i lavori, è in primo piano la rete ospedaliera nell’audizione dell’assessore regionale per la Sanità.

La commissione Ue ascolta l’assessore regionale per le Infrastrutture in merito agli interventi con il Fondo di sviluppo e coesione 21-27.

La commissione Antimafia svolge le audizioni del presidente della Rap (discarica Bellolampo) e del responsabile Codacons (comune di Agrigento).

La Commissione Statuto si occupa delle materie che necessitano di norme di attuazione della Carta costituzionale.

